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Popp Dich schlank!

Popp Dich schlank!

91 Min.Ab 6
SAT.1 emotions91 Min.Ab 6
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SAT.1 emotions

Popp Dich schlank!

Paul und Paula sind seit Jahren "dickste" Freunde, arbeiten zusammen als TV-Autoren und haben ein gemeinsames Problem: ein paar Kilos zu viel! Als sich unerwartet Pauls Jugendliebe ankündigt, müssen die Pfunde runter. Da alle sportlichen Aktivitäten fehlschlagen, will Paula mit Paul die "Popp Dich schlank"-Diät gemeinsam "durchziehen" ... Der "Diätwahn" ergreift auch ihren Chef Bruno. Allerdings hat das sportlich-erotische Abnehmen auch ein paar unerwartete Nebenwirkungen ...

Genre:
Romantische Komödie, Comedy
Produktion:
DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Seven.One Entertainment Group GmbH