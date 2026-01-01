Popp Dich schlank!
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Popp Dich schlank!
Paul und Paula sind seit Jahren "dickste" Freunde, arbeiten zusammen als TV-Autoren und haben ein gemeinsames Problem: ein paar Kilos zu viel! Als sich unerwartet Pauls Jugendliebe ankündigt, müssen die Pfunde runter. Da alle sportlichen Aktivitäten fehlschlagen, will Paula mit Paul die "Popp Dich schlank"-Diät gemeinsam "durchziehen" ... Der "Diätwahn" ergreift auch ihren Chef Bruno. Allerdings hat das sportlich-erotische Abnehmen auch ein paar unerwartete Nebenwirkungen ...
Genre:Romantische Komödie, Comedy
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH