Portrait of a Zombie
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
Portrait of a Zombie
Als ihr Sohn Billy zu einem Zombie mutiert, beschließen die Murphys ihn trotz aller Widrigkeiten bei sich im Hause zu behalten. Doch die Nachbarn laufen schnell Sturm, und auch der örtliche Gangsterboss kann sich nicht damit abfinden, dass ein Untoter in seiner Nähe wohnt. Als schließlich ein amerikanisches Filmteam auftaucht, um einen Dokumentarfilm über Billy und seine Familie zu drehen, nimmt das Chaos seinen Lauf…
Genre:Tragikomödie, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH