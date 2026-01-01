Possession
82 Min.Ab 16
82 Min.Ab 16
Possession
Jess' Leben wird völlig auf den Kopf gestellt, als sowohl ihr Ehemann Ryan, als auch dessen Bruder Roman in einen Autounfall verwickelt werden und ins Koma fallen. Roman wacht zwar nach einigen Wochen wieder auf, ist jedoch der festen Überzeugung, im falschen Körper zu stecken und Ryan zu sein. Er verhält sich nicht nur wie sein Bruder, er scheint auch Details über dessen Eheleben zu kennen. licensed by Yari Film Group Syndicate Films International
Genre:Thriller
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16ANGST
Copyrights:© Syndicate Films International