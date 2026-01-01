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Potato Dreams of America

Potato Dreams of America

97 Min.Ab 18
OUTtv97 Min.Ab 18
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Potato Dreams of America

Potato Dreams of America

Elena und ihr schwuler Sohn Potato kämpfen sich durch den harten Alltag der UdSSR. Sie flüchten sich in die Fantasiewelten raubkopierter amerikanischer Filme. Wegen schlechterer Lebensumstände, beschließt Elena eine Katalogbraut zu werden. Sie heiratet einen amerikanischen Mann und sie ziehen in die USA. Schnell lernen sie, dass der amerikanische Traum nicht immer das ist, was er zu sein scheint.

Genre:
Schwarze Komödie, LGBTQ+
Altersfreigabe:
18
ANGST, DESORIENTIERUNG, GEWALT, SEXUALITAET
Copyrights:
© OUTtv Media B.V.