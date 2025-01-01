Praise This
Praise This
Das Leben der jungen Sam steht auf dem Kopf: Nicht nur muss sie den Tod ihrer Mutter verarbeiten, ihr Vater schickt sie auch noch in den tiefsten Süden der USA zu Verwandten. Sie trifft dort auf ihre quirlige Cousine Jess, die ein begeistertes Mitglied der örtlichen Gospelgruppe ist. Sam lässt sich dazu überreden, an einem Gospel-Gesangswettbewerb teilzunehmen. Ihr heimlicher Traum ist es, einmal als Sängerin auf der großen Bühne zu stehen.
Genre:Comedy, Drama
Produktion:US, 2023
