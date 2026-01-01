Prakti.com
116 Min.Ab 6
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Vom abgehalfterten Uhrenhändler zum hippen IT-Praktikanten: Wenn zwei für so eine Karriere verrückt genug sind, dann Vince Vaughn und Owen Wilson! Nachdem die Mittvierziger Billy und Nick ihre Jobs als Verkäufer verloren haben, beschließen sie, mit einem Praktikum beim angesagten Google-Konzern nochmal durchzustarten. Dort erwartet sie harte Konkurrenz: Die Mit-Praktikanten sind jung, genial, hochmotiviert - und kennen im Kampf um eine der begehrten Festanstellungen kein Pardon.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Regency Entertainment (UK) Ltd.