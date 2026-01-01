Predator 2
104 Min.Ab 18
104 Min.Ab 18
Predator 2
In der Fortsetzung des Action-Klassikers nimmt Danny Glover den Kampf gegen die Aliens auf: Der Krieg zwischen Drogenbanden und der Polizei sprengt im Los Angeles des Jahres 1997 alle Grenzen. Bei einem Einsatz entdeckt Detective Mike Harrigan die grausam entstellten Leichen einer Gruppe von Dealern. Er vermutet Ritualmorde verfeindeter Banden. Doch als auch Polizisten getötet werden erfährt Harrigan vom FBI die Wahrheit: Ein außerirdischer Jäger ist in L.A. auf der Jagd.
Genre:Science Fiction, Action, Abenteuer, Horror
Produktion:US, 1990
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH