Pressekonferenz des österreichischen Bundesheeres

Bei der Pressekonferenz haben das Bundesheer und Joyn ihre neue Partnerschaft vorgestellt: Ab sofort gibt’s alle Bundesheer‑Videos – rund 300 Stück – exklusiv, kostenlos und gebündelt auf Joyn. Damit setzt das Bundesheer auf eine österreichische Plattform, erreicht jüngere Zielgruppen und macht Infos zu Einsätzen, Ausbildungen und Dokus deutlich leichter zugänglich.

