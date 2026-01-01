Pressekonferenz des österreichischen Bundesheeres
Pressekonferenz des österreichischen Bundesheeres
Bei der Pressekonferenz haben das Bundesheer und Joyn ihre neue Partnerschaft vorgestellt: Ab sofort gibt’s alle Bundesheer‑Videos – rund 300 Stück – exklusiv, kostenlos und gebündelt auf Joyn. Damit setzt das Bundesheer auf eine österreichische Plattform, erreicht jüngere Zielgruppen und macht Infos zu Einsätzen, Ausbildungen und Dokus deutlich leichter zugänglich.
