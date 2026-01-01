Problemzone Mann
94 Min.Ab 6
94 Min.Ab 6
Problemzone Mann
Dem bekannten und erfolgreichen Fitnesstrainer Vic liegt die Damenwelt zu Füßen, aber eigentlich ist keine gut genug für ihn. Jeglicher Schönheitsmakel löst bei ihm Ausschlag aus! Ganz anders Cleo: Sie ist dick, bekennende Sport-Hasserin und liebt stattdessen die Malerei. Dank Cleos Mutter Linda "darf" sich der Wonneproppen einer acht Wochen dauernden Fitnesskur bei Vic unterziehen - die beiden begegnen sich anfangs mit äußerster Abneigung.
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH