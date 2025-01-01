Promi Big Brother 2024: Best of
46 Min.Ab 12
Promi Big Brother 2024: Best of
Das waren die unterhaltsamsten, emotionalsten und spannendsten Momente aus der Staffel von "Promi Big Brother" 2024. Wir lassen noch einmal alle Highlights Revue passieren und blicken auf die tolle zwölfte Staffel voller Lachen, Tränen und Streits zurück. So erging es den Promis im Container unter den Fittichen des großen Bruders. Da kommt Lust auf die nächste Staffel von "Promi Big Brother" 2025 auf!
