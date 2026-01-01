PULS 24 Spezial: 505 Tage Dunkelheit - Tal Shohams Geiselhaft
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PULS 24 Spezial: 505 Tage Dunkelheit - Tal Shohams Geiselhaft
Der 22. Februar 2025 war für den österreichisch-israelischen Staatsbürger Tal Shoham und seine Familie ein Tag der Freude nach 505 Tagen der Angst, Dunkelheit und des Bangens. An diesem Tag wurde Shoham von der Hamas freigelassen und durfte nach seinem Märtyrium zum ersten Mal wieder seine Familie in die Arme schließen. PULS 24 Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz trifft als erste TV-Reporterin die österreichisch-israelische Geisel Tal Shoham.
Genre:Dokumentation, Nachrichten, Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 Puls 4