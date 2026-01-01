PULS 4 Doku: Arbeit oder Leben
51 Min.Ab 6
51 Min.Ab 6
PULS 4 Doku: Arbeit oder Leben
Immer mehr Menschen wünschen sich Veränderung in der klassischen Arbeitswelt. Das zeigt auch der Workmonitor von 2023: Ein Drittel der Österreicher wäre lieber arbeitslos als unglücklich im Beruf. 42 Prozent der Vollzeitbeschäftigen wünschen sich eine "verkürzte Wochenarbeitszeit". Ebenso viele würden es vorziehen, bereits vor dem 60. Lebensjahr in den Ruhestand gehen zu können. Bringt die Sehnsucht nach Freiheit und Selbstverwirklichung den Arbeitsmarkt zum Kippen?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4