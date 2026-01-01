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PULS 4 Doku: Das Spiel mit den Genen

PULS 4 Doku: Das Spiel mit den Genen

51 Min.Ab 6
PULS 2451 Min.Ab 6
PULS 24

PULS 4 Doku: Das Spiel mit den Genen

Tomaten, die den Blutdruck senken. Eier, die selbst Allergiker essen können. Vitaminreicherer Reis - alles ist möglich durch die Gentechnik. Doch würden wir das auch essen? Trotz großer Ablehnung will die EU-Kommission neuer Gentechnik hierzulande die Tore öffnen. Im Kampf gegen den Klimawandel. Für die Ernährungssicherheit. Was landet also künftig auf unseren Tellern?

Genre:
Dokumentation
Produktion:
AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© ProSiebenSat.1 PULS 4