PULS 4 Doku: Die Macht der Nichtwähler
51 Min.Ab 6
51 Min.Ab 6
PULS 4 Doku: Die Macht der Nichtwähler
Ist Österreich das Land der Politikverdrossenen? Bei der letzten Nationalratswahl 2019 haben rund 25 Prozent der Wahlberechtigen ihre Stimme verwehrt - Tendenz steigend. Steht die Demokratie vor dem Aus? Sinn macht sie nur, wenn sich möglichst viele Menschen daran beteiligen. Gerade junge Menschen sind frustriert mit der aktuellen Situation. Jenny Laimer will wissen: Wie steht es um Österreichs Demokratie?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4