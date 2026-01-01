PULS 4 Doku: Gaffen: Die Gier nach Sensation
50 Min.Ab 6
50 Min.Ab 6
PULS 4 Doku: Gaffen: Die Gier nach Sensation
Während die einen um ihr Leben kämpfen, glotzen andere, filmen mit dem Handy. Das Phänomen der Gaffer hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Verdrängt die Sucht, sich ständig in den Sozialen Medien in neuen Bildern zu präsentieren, die Hilfsbereitschaft? Reporterin Josephine Roek will wissen: Ist das Leid der anderen zur Unterhaltung geworden? Woher kommt die Respektlosigkeit, der Verlust von Mitgefühl und Solidarität, was ist los mit uns als Gesellschaft?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4