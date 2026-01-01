PULS 4 Doku: Hitze ohne Ende
53 Min.Ab 6
53 Min.Ab 6
PULS 4 Doku: Hitze ohne Ende
Man nennt sie stille Mörder. Sie kommen immer häufiger. Und bleiben immer länger. Jedes Jahr töten sie Hunderte Österreicher. Im sicheren Zuhause und auf offener Straße: Hitzewellen töten schon jetzt österreichweit mehr Menschen als der Straßenverkehr. In Österreich werden es bis zum Ende des Jahrhunderts sogar 4-einhalb Grad mehr. Das bedeutet Veränderungen, die alles beeinflussen - unser Wetter, unsere Städte, unsere Gesundheit.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4