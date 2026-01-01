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PULS 4 Doku: Hitze ohne Ende

PULS 4 Doku: Hitze ohne Ende

53 Min.Ab 6
PULS 2453 Min.Ab 6
PULS 24
PULS 4 Doku: Hitze ohne Ende

PULS 4 Doku: Hitze ohne Ende

Man nennt sie stille Mörder. Sie kommen immer häufiger. Und bleiben immer länger. Jedes Jahr töten sie Hunderte Österreicher. Im sicheren Zuhause und auf offener Straße: Hitzewellen töten schon jetzt österreichweit mehr Menschen als der Straßenverkehr. In Österreich werden es bis zum Ende des Jahrhunderts sogar 4-einhalb Grad mehr. Das bedeutet Veränderungen, die alles beeinflussen - unser Wetter, unsere Städte, unsere Gesundheit.

Genre:
Dokumentation
Produktion:
AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© ProSiebenSat.1 PULS 4