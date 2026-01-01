PULS 4 Doku: Sexloses Österreich
52 Min.Ab 16
52 Min.Ab 16
PULS 4 Doku: Sexloses Österreich
Fast die Hälfte der Österreicher:innen sind sexuell nicht erfüllt. Vor allem junge Erwachsene haben trotz Dating-Plattformen und dem offenen Umgang mit Sexualität immer weniger Sex. Performancedruck durch steigenden Pornografie-Konsum und der schnelllebige Alltag führen immer mehr zu Problemen mit der Sexualität. Der technologische Fortschritt überschwemmt den Sex-Sektor zudem mit neuen Entwicklungen. Doch was braucht man wirklich für ein sexuell erfülltes Leben?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4