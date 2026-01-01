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PULS 4 Doku: Sexloses Österreich

PULS 4 Doku: Sexloses Österreich

52 Min.Ab 16
PULS 452 Min.Ab 16
PULS 4

PULS 4 Doku: Sexloses Österreich

Fast die Hälfte der Österreicher:innen sind sexuell nicht erfüllt. Vor allem junge Erwachsene haben trotz Dating-Plattformen und dem offenen Umgang mit Sexualität immer weniger Sex. Performancedruck durch steigenden Pornografie-Konsum und der schnelllebige Alltag führen immer mehr zu Problemen mit der Sexualität. Der technologische Fortschritt überschwemmt den Sex-Sektor zudem mit neuen Entwicklungen. Doch was braucht man wirklich für ein sexuell erfülltes Leben?

Genre:
Dokumentation
Produktion:
AT, 2024
Altersfreigabe:
16
SEXUALITAET
Copyrights:
© ProSiebenSat.1 PULS 4