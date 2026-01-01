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PULS 4 Doku: Stress: Freund oder Feind?

PULS 4 Doku: Stress: Freund oder Feind?

50 Min.Ab 6
PULS 450 Min.Ab 6
PULS 4

PULS 4 Doku: Stress: Freund oder Feind?

Stress macht uns krank – aber was, wenn er uns auch stärker macht? Reporterin Josephine Roek will wissen, wie Stress zur Superkraft werden kann. Sie trifft Menschen, die Druck gezielt nutzen, um über sich hinauszuwachsen: Ein Spitzenkoch und ein Olympiamedaillengewinner zeigen, wie Stress sie im entscheidenden Moment zu Höchstleistungen pusht.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© ProSiebenSat.1 PULS 4