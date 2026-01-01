PULS 4 Doku: Traumjob Influencer?
54 Min.Ab 6
54 Min.Ab 6
PULS 4 Doku: Traumjob Influencer?
Polizist, Tierärztin oder Pilot - neben den Traumberufen früherer Generationen haben viele junge Menschen heute neue Vorbilder: Influencer:innen. Sie filmen sich beim Schminken, reisen an paradiesische Orte, halten sich fit mit Sport und teilen ihre Tipps mit Fans. Doch dieses vermeintlich glanzvolle Leben im Rampenlicht hat auch seine Schattenseiten. Ist der Traum einer Generation ein Trugbild oder doch der leichte Weg zu Ruhm und Reichtum?
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4