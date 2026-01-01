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PULS 4 Doku: Trend-Alarm im Internet

PULS 4 Doku: Trend-Alarm im Internet

54 Min.Ab 6
PULS 454 Min.Ab 6
PULS 4

PULS 4 Doku: Trend-Alarm im Internet

Social Media Trends begeistern! Was die einen verrückt finden, nutzen die anderen zur Entspannung. Aber wie schräg müssen Trends sein, um Klicks, Views und Likes zu kriegen? Vom Trend der Tradwives, also der traditionellen Ehefrau, bis zum erfolgreichen AustrianKiwi, einem Neuseeländer, der in seinen Videos alles verpackt, was ihm in Österreich spanisch vorkommt - Willkommen in der Welt der Trends, denen Millionen Menschen folgen.

Genre:
Dokumentation
Produktion:
AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© PULS 4