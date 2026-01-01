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PULS 4 Doku: Wann ist ein Mann ein Mann?

PULS 4 Doku: Wann ist ein Mann ein Mann?

51 Min.Ab 6
PULS 451 Min.Ab 6
PULS 4

PULS 4 Doku: Wann ist ein Mann ein Mann?

Was ist Männlich - und was nicht? Ist der Macho wieder auf dem Vormarsch? Auf Social Media zeigt sich die Sehnsucht junger Männer nach starker Männlichkeit. Internationales Macho-Vorbild Millionen junger Männer ist Andrew Tate. Der sogenannte „Manfluencer“ ist wegen seiner offenen Frauenfeindlichkeit auf den meisten Social Media Plattformen gesperrt. „Die echte Männlichkeit“ – nur ein Vorwand für Missbrauch? Ist diese Männlichkeit toxisch? Wo liegt die Zukunft des Mannes?

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© ProSiebenSat.1 PULS 4