PULS 4 Doku: Wann ist ein Mann ein Mann?
51 Min.Ab 6
51 Min.Ab 6
PULS 4 Doku: Wann ist ein Mann ein Mann?
Was ist Männlich - und was nicht? Ist der Macho wieder auf dem Vormarsch? Auf Social Media zeigt sich die Sehnsucht junger Männer nach starker Männlichkeit. Internationales Macho-Vorbild Millionen junger Männer ist Andrew Tate. Der sogenannte „Manfluencer“ ist wegen seiner offenen Frauenfeindlichkeit auf den meisten Social Media Plattformen gesperrt. „Die echte Männlichkeit“ – nur ein Vorwand für Missbrauch? Ist diese Männlichkeit toxisch? Wo liegt die Zukunft des Mannes?
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4