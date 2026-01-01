Quatsch und die Nasenbärbande
Quatsch und die Nasenbärbande
In Bollersdorf scheint alles ganz normal zu sein. Genau deshalb wird das Dorf von einer Gesellschaft für Konsumforschung als perfektes Versuchslabor entdeckt. Ständig werden neue Produkte getestet, und die Dorfbewohner geraten immer tiefer in den Strudel absurder Marktanalysen. Als die geliebten Großeltern der Kinder plötzlich ins Altersheim umziehen sollen, nur damit der Altersdurchschnitt des Dorfes wieder den statistischen Vorgaben entspricht, ist das Maß voll. Gemeinsam mit dem pfiffigen Nasenbären Quatsch schmieden die Kinder einen ebenso mutigen wie verrückten Plan. Mit Fantasie, Zusammenhalt und jeder Menge Einfallsreichtum stellen sie die Ordnung im Dorf gehörig auf den Kopf. Eine turbulente Familienkomödie voller Herz, Witz und Abenteuer, die zeigt, dass Zahlen nicht alles sind und dass man für die Menschen kämpfen sollte, die einem am wichtigsten sind.