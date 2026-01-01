Quicksand
83 Min.Ab 16
83 Min.Ab 16
Quicksand
Kolumbien: Der Trekking-Trip von Sofia (Carolina Gaitan) und Josh (Allan Hawco) nimmt ein fatales Ende. Nachdem das Ehepaar am Wanderparkplatz von einem bewaffneten Mann überfallen wird, flüchten die beiden zurück in den urigen Bergnebelwald. Aber dort geraten Sofia und Josh erneut in Gefahr: Trotz eingehender Warnungen wagen sie sich in die Treibsand-Felder von „Las Arenas“ vor. Als sie bis zum Hals im tückischen Treibsand versinken, tauchen zudem hungrige Raubtiere und ein toter Jäger auf... - Kolumbianischer Wildnis-Thriller des Regisseurs Andres Beltran („Llanto Maldito“).
Genre:Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.