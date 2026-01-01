Race Academy
76 Min.Ab 6
76 Min.Ab 6
Race Academy
Race Academy begleitet die Piloten der Formelaustria Race Academy durch alle Höhen und Tiefen einer Rennsaison. zeigt viel Rennaction, und behandelt auch die Herausforderungen der Motorsport-Stars von Morgen und ihrer Eltern abseits der Strecke. Der weltweit erste Film über die Formel 4 bietet einen exklusiven Einblick in die harte Schule, die Nachwuchstalente absolvieren, um ihren Traum der Formel 1 zu verwirklichen. Die Botschafter der Academy, Riccardo Patrese (F1 Vizeweltmeister 1992), Tonio Liuzzi (Red Bulls erster F1 Rookie) und Jost Capito (Ex F1 Teamchef bei McLaren und Williams) bringen den Zusehern im Film die Zusammenhänge näher.
Genre:Sport, Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© HM Sports