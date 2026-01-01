Race the Sun - Im Wettlauf mit der Zeit
Race the Sun - Im Wettlauf mit der Zeit
Der engagierte, aber unkonventionelle Lehrer Daniel Webster übernimmt eine Klasse von Schülern, die kaum Perspektiven sehen. Um ihnen neue Ziele zu geben, meldet er sie zu einem außergewöhnlichen Wettbewerb an: einem Rennen solarbetriebener Fahrzeuge quer durch Australien. Mit wenig Erfahrung, knappen Mitteln und großen Zweifeln starten die Jugendlichen in ein Projekt, das sie an ihre Grenzen bringt. Zwischen Rückschlägen, technischen Problemen und persönlichen Konflikten wächst das Team Schritt für Schritt zusammen. Jeder von ihnen muss lernen, Verantwortung zu übernehmen und an sich selbst zu glauben. Als der Wettlauf beginnt, wird aus einer verrückten Idee ein packender Kampf gegen Zeit, Naturgewalten und die eigene Angst vor dem Scheitern.