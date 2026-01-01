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Rambo: Last Blood

Rambo: Last Blood

98 Min.Ab 18
Kabel Eins CLASSICS98 Min.Ab 18
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Rambo: Last Blood

Fünfter und finaler Teil der "Rambo"-Reihe: John Rambo lebt mittlerweile als Pferdezüchter auf einer Ranch in Arizona. Doch als Gabrielle, die Enkelin seiner Haushälterin Maria, nach Mexiko reist, um ihren verschwundenen Vater zu finden, gerät sie in die Fänge skrupelloser Menschenhändler. Rambo zögert keine Sekunde: Gemeinsam mit der Journalistin Carmen Delgado überquert er die Grenze und stürzt sich in ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel mit einem brutalen Verbrechersyndikat.

Genre:
Action
Produktion:
US, 2019
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© LEONINE Studios