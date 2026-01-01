Red Riding Hood
Jenny (Francesca Fagioli) ist ein zwölfjähriges Mädchen, das alleine in Rom lebt. Gemeinsam mit ihrem Freund George (Simone Dipascasio), einem geheimnisvollen Mann in einer Wolfmaske, ermordet sie moralisch bankrotte Menschen, Diebe, Lügner, Betrüger. Eines Tages kommt die Großmutter zu Besuch und möchte Jenny nach New York mitnehmen. Das Mädchen muss drastische Maßnahmen ergreifen: Zuerst wird die Großmutter ans Bett gefesselt - und dann beginnen die Folterungen.
Genre:Horror, Drama, Thriller
Produktion:IT, 2003
