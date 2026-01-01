Red Sonja - Die Rache der Schwertkämpferin
86 Min.Ab 12
86 Min.Ab 12
Red Sonja - Die Rache der Schwertkämpferin
Red Sonja (Brigitte Nielsen) zieht los, um den Mord an ihrer Familie sowie den Tod ihrer Schwester zu rächen. Die Priesterin wurde angegriffen, als sie einen magischen Zauberstein davor bewahren sollte, in die falschen Hände zu gelangen. Bei dem Feldzug gegen die herrschsüchtige Königin Gedren (Sandahl Bergman) bekommt Schwertkämpferin Sonja tatkräftige Unterstützung. Kriegsherr Lord Kalidor (Arnold Schwarzenegger) steht der jungen Abenteurerin mutig zur Seite. - Trashiger Kult-Fantasyfilm, der zumindest mit Starbesetzung glänzt. Regie führte Oscar-Preisträger Richard Fleischer (u.a. „Design for Death“, „20.000 Meilen unter dem Meer“).
Genre:Fantasie, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.