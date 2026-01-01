Red Surf
104 Min.Ab 18
Red Surf
Los Angeles in den 1980ern: Hunderte von Gangs, tausende Mitglieder – jeder gegen jeden. Doch Remar (George Clooney) und Attila (Doug Savant) spielen nach eigenen Regeln. Ihre Gang jagt nicht durch die Straßen von Downtown, sondern über die Wellen des Pazifiks. Auf frisierten Jet-Skis überfallen sie Schmugglerboote, verkaufen die Beute – und leben schnell, wild und gefährlich. Doch als Remars Freundin schwanger wird und sich weigert, ihr Kind zwischen Drogen und Waffen großzuziehen, steht er vor einer Entscheidung: Ausstieg oder Untergang. Gleichzeitig geraten die Speed-Junkies ins Visier des brutalen Drogenkönigs Calvera (Rick Najera). Was als Spiel begann, wird zum tödlichen Krieg – und die Wellen tragen Blut.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH