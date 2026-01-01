Redirected – Ein fast perfekter Coup
Michael (Scot Williams), gutbürgerlicher Vorzeige-Spießer im Dienste der britischen Majestät, wollte seiner Freundin heute eigentlich einen Heiratsantrag machen. Doch als ihn seine ehemaligen Kumpels zu einer Spritztour überreden, kommt alles ganz anders. Plötzlich findet er sich als Fluchtwagenfahrer eines Überfalls auf ein illegales Casino wieder. Mit dem erbeuteten Geld und dem goldenen Ring von Gangster-Boss Golden Pole (Vinnie Jones) steigen die vier in einen Flieger Richtung Malaysia. Dieser wird jedoch kurzerhand wegen eines Vulkanausbruchs nach Litauen 'redirected'. Gestrandet in der vielleicht gottverlassensten Provinz Ost-Europas geraten die vier Freunde von einem Desaster ins nächste. Als ihnen dann auch noch die schwer bewaffnete Gang um den mehr als angefressenen Golden Pole auf den Fersen ist, um das gestohlene Geld und den Ring zurück zu holen, ist die Kacke richtig am dampfen. Doch weder die vier Freunde noch die Gangster haben ihre Rechnung mit der litauischen Unterwelt gemacht.