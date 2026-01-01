Rehragout-Rendezvous
Rehragout-Rendezvous
Es ist aus mit Blechkuchen und Schweinsbraten – die Oma (Enzi Fuchs) beschließt, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen und sich der Hippie-WG der Mooshammer Liesl (Eva Mattes) anzuschließen. Das bedeutet Chaos am Eberhofer-Hof! Zusätzlich übernimmt Susi (Lisa Maria Potthoff) die Vertretung des Bürgermeisters und wird stellvertretende Leiterin in Niederkaltenkirchens Rathaus. In ihrer neu erreichen Position zwingt sie Franz (Sebastian Bezzel), nur mehr halbtags zu arbeiten, um sich mehr um Sohn Pauli zu kümmern. Als der Immobilienhai und Großbauer Lorenz Steckenbiller als vermisst gemeldet wird, ist das die Abwechslung, auf die Franz gewartet hat. Gemeinsam mit seinem Freund Rudi (Simon Schwarz) startet er die Ermittlungen – und was als harmloser Vermisstenfall beginnt, entpuppt sich rasch als komplexer Mord.