Reis ¿ ein Korn ernährt die Welt

30 Min.Ab 6
just cooking30 Min.Ab 6
just cooking
Die thailändische Küche ist ohne eine Schale Reis, Reisnudeln oder Reis-Desserts undenkbar. Der Chef einer Schweizer Reismühle lässt in Thailand Bio-Jasminreis für den Schweizer Markt anbauen. Spitzenkoch Othmar Schlegel kocht in Ascona mit Tessiner Reis edlen Risotto. Die philippinischen Reisterrassen gehören zu den ältesten Bauwerken der Welt und sind Unesco Weltkulturerbe.

Genre:
Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© NZZ TV