Vor TV
Resident Evil
97 Min.Ab 16
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Resident Evil
Als die Verbindung zu einem riesigen Genforschungskomplex abbricht, wird ein Sonderkommando um Rain und Alice in das abgelegene Gebiet geschickt, um zu verhindern, dass das Virus in die Umgebung freigesetzt wird. Doch schnell wird dem Team klar, dass das Virus das gesamte Personal in blutrünstige Zombies verwandelt hat - aber das scheint nicht einmal die gefährlichste Bedrohung zu sein! Zudem beginnt Alice zu ahnen, dass sie die Schuld an der Katastrophe tragen könnte ...
Genre:Horror, Action
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH