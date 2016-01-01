Vor TV
Resident Evil: The Final Chapter
103 Min.Ab 16
103 Min.Ab 16
Vor TV
Resident Evil: The Final Chapter
Milla Jovovich im finalen Kampf gegen die Zombie-Apokalypse: Washington D.C. ist im Kampf gegen die Zombies gefallen, einzig Alice hat überlebt. Die Umbrella-Corporation stellt ihr ein letztes Ultimatum: Sie soll in die unterirdische Firmenzentrale in Racoon City zurückkehren, um ein Gegenmittel zu erhalten. Obwohl sie ahnt, dass es eine Falle ist, macht sie sich auf den Weg durch das zombie-verseuchte Land. Kann Alice endgültig die gesamte Menschheit und sich selbst retten?
Genre:Horror, Action
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© 2016 Constantin Film Verleih GmbH