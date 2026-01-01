Resolution – Cabin of Death
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Resolution – Cabin of Death
Der drogenabhängige Chris (Vinny Curran) ist am Boden angekommen. Er fristet sein Dasein in einem baufälligen Haus irgendwo im Nirgendwo mit wenigen Möbeln und nur ein paar alte Erinnerungsstücke leisten ihm Gesellschaft. Überraschend kommt der Besuch von Michael (Peter Cilella), seinem besten Freund, dem ersten Gast seit langer Zeit. Michael kommt nicht ohne Absichten: Er will seinen Freund von den Drogen wegbringen. Also legt er Chris kurzerhand Handschellen an. Der Entzug kann beginnen! Wenige Tage später kommen mysteriöse Pakete an. Jedes erzählt eine andere Geschichte und die zwei Männer kommen nicht darauf, was die Pakete bedeuten oder wer sie verschickt…
Genre:Horror, Mystery, Thriller
Altersfreigabe:
12
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