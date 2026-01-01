Retreat to Paradise - Therapie unter Palmen
84 Min.Ab 0
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Retreat to Paradise - Therapie unter Palmen
Der Tennisprofi Jordan Greer sieht seine Karriere nach einer Schulterverletzung in Gefahr. Auf den Fidschi-Inseln hofft er, mit Hilfe seines Trainers Neil Terry und der engagierten Physiotherapeutin Ellie Vaughn wieder in Form zu kommen. Schon bald wirbelt die temperamentvolle Ellie jedoch Jordans Gefühlswelt gehörig durcheinander ...
Genre:Romanze
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH