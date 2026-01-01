Revengers
Revengers
Nach dem Ende des Amerikanischen Bürgerkriegs kehrt der hochdekorierte Veteran John Benedict als Rancher nach Colorado zurück – fest entschlossen, seiner Familie ein friedliches Leben zu bieten. Doch ein brutaler Überfall zerstört diese Hoffnung: Benedicts Frau und Kinder werden ermordet, sein Besitz liegt in Trümmern. Getrieben von gnadenlosem Rachedurst nimmt er die Verfolgung der Täter auf. In einem mexikanischen Straflager stellt er sich dafür eine ebenso gefährliche wie schillernde Truppe zusammen: sechs verurteilte Verbrecher, die unterschiedlicher kaum sein könnten – ein ehemaliger Comanchero, ein entflohener Sklave, ein junger Revolverheld und weitere harte Männer am Rand der Gesellschaft. Auf ihrem jahrelangen Feldzug durch den ungezähmten Westen wird aus der Zweckgemeinschaft eine fragile Kameradschaft. Während die Jagd nach dem Drahtzieher des Massakers immer verbissener wird, gerät Benedict selbst an den Rand der moralischen Selbstaufgabe.