Riddick - Chroniken eines Kriegers
115 Min.Ab 12
115 Min.Ab 12
Riddick - Chroniken eines Kriegers
Seit den Geschehnissen von "Pitch Black" sind fünf Jahre vergangen; Riddick versteckt sich auf einem Eisplaneten vor den Gesetzeshütern. Erschwert wird sein Leben durch die Tatsache, dass nun auch noch irgendjemand eine Prämie auf seinen Kopf ausgesetzt hat. Insbesondere der Kopfgeldjäger Toombs erweist sich als hartnäckiger Verfolger. Riddick versucht deshalb, den Verantwortlichen zu finden - und muss dazu nach Helios ...
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2004 Universal Studios. All Rights Reserved.