Ringo - Such Dir einen Platz zum Sterben
83 Min.Ab 16
83 Min.Ab 16
Ringo - Such Dir einen Platz zum Sterben
Nach einem langen Kampf mit Chatos mörderischer Banditenbande an der staubigen texanisch-mexikanischen Grenze flieht Lisa, die Frau des unglücklichen Goldgräbers Paul Martin, auf der Suche nach Hilfe. Als sich die wehrlose Frau auf den Weg in die nächste Stadt macht, erklärt sich der in Ungnade gefallene ehemalige Konföderierten-Offizier Joe Collins bereit, ihr zu helfen
Genre:Action, Romanze, Western
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Grjngo GmbH