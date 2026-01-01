Rings
99 Min.Ab 16
99 Min.Ab 16
Rings
Gänsehaut garantiert, denn das paranormale Grauen um "The Ring" geht weiter - diesmal inszeniert vom Spanier F. Javier Gutiérrez: Julia sorgt sich um ihren Freund Holt, der an einem geheimnisvollen Projekt von Professor Gabriel teilnimmt. Der kaufte zuvor auf einem Trödelmarkt einen defekten VHS-Rekorder, der eine ominöse Kassette enthält. Darauf ist ein Mädchen namens Samara zu sehen - und jeder, der sich das Video anschaut, soll innerhalb von sieben Tagen sterben ...
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16ANGST
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.