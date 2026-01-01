Rise of the white Khan
Rise of the white Khan
Im frühen 16. Jahrhundert steht das Reich der Steppe an einem Wendepunkt: Nach dem Tod des legendären Dschingis Khan gelingt es seinem Nachfolger Kasym Khan, die zerstrittenen Stämme unter einem Banner zu vereinen und dem Land neue Stärke zu verleihen. Für einen kurzen Moment scheint Frieden möglich – doch die wachsende Macht bleibt nicht unbemerkt. Das benachbarte usbekische Khanat erklärt den Krieg und zwingt Kasym Khan, seine Vision mit dem Schwert zu verteidigen. Inmitten rauer Landschaften, politischer Intrigen und erbarmungsloser Schlachten steht mehr auf dem Spiel als nur Territorium: Es geht um die Zukunft eines ganzen Reiches. Während die Fronten verhärten und Verluste unausweichlich werden, muss Kasym Khan nicht nur als Krieger bestehen, sondern auch als Anführer, der über das Schicksal seines Volkes entscheidet. Zwischen Loyalität, Opfer und Macht entfaltet sich ein episches Drama, das den Preis von Ruhm und Einheit schonungslos offenlegt. Ein bildgewaltiges Historienepos über Krieg, Vermächtnis und den Kampf ums Überleben.