Ritter spielen aus Leidenschaft - Die Sehnsucht nach dem Mittelalter
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Ritter spielen aus Leidenschaft - Die Sehnsucht nach dem Mittelalter
Im saarländischen St. Wendel trafen sich 2012 die besten Lanzenkämpfer der Welt zum Turnier der Superlative: Beim sogenannten GTjostenG wurde zum ersten Mal seit 500 Jahren mit echten Lanzen, echten Rüstungen und eigens gezüchteten Schlachtrössern gekämpft. Die besten Ritter der Welt kamen aus Norwegen, Neuseeland, Großbritannien und Deutschland. Die Reportage begleitet mutige Ritter und edle Knappen zu ihren Wettkämpfen und geht der Faszination Mittelalter auf den Grund.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© welt