Rivalen: Haie vs. Orcas
Rivalen: Haie vs. Orcas
Im Jahr 1997 werden zum ersten Mal Aufnahmen davon gemacht, wie mehrere Orcas einen Weißen Hai töten und dessen Leber verzehren. Nach einem solchen Zusammentreffen verschwinden alle anderen Haie aus der Umgebung. Forscher weltweit versuchen seitdem herauszufinden, wie die Tiere miteinander kommunizieren.
