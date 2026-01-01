River of Blood
River of Blood
Für vier Freunde wird ein Abenteuertrip im südostasiatischen Dschungel zur tödlichen Prüfung, als sie mit ihren Kajaks einem scheinbar idyllischen Fluss folgen. Abgeschnitten von der Zivilisation genießen sie zunächst die unberührte Natur – bis plötzlich einer von ihnen in der Nacht spurlos verschwindet. Die Suche nach ihm lässt die Gruppe erkennen, dass sie sich unwissentlich in äußerster Gefahr befinden. Was sie nicht wissen: Mit ihren Kajaks sind sie in das heilige Land eines indigenen Stammes eingedrungen. Für die Einheimischen sind die Fremden Eindringlinge – und damit Freiwild. Schon bald beginnt eine gnadenlose Jagd durch das dichte, undurchdringliche Grün. Misstrauen, Schuldzuweisungen und nackte Angst nehmen zu, während Hunger, Erschöpfung und Verletzungen die Gruppe zermürben. Jeder Schritt könnte der letzte sein, jede Entscheidung über Leben und Tod entscheiden.