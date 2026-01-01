Vor TV
Road House
117 Min.Ab 18
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Road House
Der Ex-UFC-Kämpfer Elwood Dalton wird als Türsteher in der Bar "Road House" auf den Florida Keys angeheuert und legt sich schon bald mit einem skrupellosen Unternehmer an, der das Grundstück an sich reißen will. Während er sich mit Gangstern, korrupten Cops und einem brutalen Killer misst, entwickelt er Gefühle für die Ärztin Ellie. Als diese jedoch entführt wird, stellt sich Dalton zum finalen Kampf ...
Genre:Action
Produktion:DO, 2024
Altersfreigabe:
18GEWALT
Copyrights:© MGM International Television Distribution