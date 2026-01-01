Robinson Crusoe
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Robinson Crusoe
Dies ist die Geschichte eines britischen Seemanns, der als einziger Überlebender eines Schiffunglücks auf einer einsamen und unbewohnten Insel gestrandet ist. Robison Crusoe (Pierce Brosnan) muss um sein Leben gegen Naturgewalten kämpfen, doch vor allen gegen die extreme Einsamkeit. Als Crusoe einen Eingeborenen (William Takaku) vor Kannibalen rettet und dieser bei ihm bleibt, ist er endlich nicht mehr allein. Er nennt den neuen Gefährten 'Freitag' und bringt ihm Englisch bei. Doch zu einer wahren Freundschaft kann sich Crusoe nicht überwinden, für ihn ist Freitag weiterhin ein Wilder. Erst als es fast zu spät ist, erkennt er, dass Freitag der beste Freund ist, den er je hatte.
Genre:Abenteuer, Drama
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
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