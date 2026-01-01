RoboCop 3
101 Min.Ab 16
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RoboCop 3
Das mächtige OCP-Konsortium plant, ein ganzes Armenviertel von Detroit dem Erdboden gleichzumachen, um dort eine Zukunftsstadt zu errichten. RoboCop soll dabei helfen, die Menschen zu vertreiben, doch seine menschlichen Wurzeln sind zu stark: Er geht in den Untergrund, um für die Armen zu kämpfen. Daraufhin setzt der Konzern einen neuen, angeblich unschlagbaren Wunderroboter gegen RoboCop ein ...
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© MGM International Television Distribution