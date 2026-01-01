Rodeo Girl
Rodeo Girl
Das Herz des 14-jährigen Mädchens Priscilla (Sophie Bolen) schlägt nur für Pferde. Sie lebt in einem noblen Internat in Neu England und nimmt regelmäßig Reitunterricht auf ihrem Pferd 'Lucky Lass'. Das heitere Leben der beiden ändert sich, als Priscilla mit ihrem Vater Duke Williams (Kevin Sorbo), einem ehemaligen Rodeo-Star, den Sommer im Westen des Landes verbringen muss. Sie hat große Schwierigkeiten sich in dem neuen Umfeld einzufinden. Schließlich freundet sie sich mit dem Jungen Sage (Derek Brandon) an, der auf die örtliche High-School geht und für ihren Vater arbeitet. Nachdem Sage ihr einen Einblick ins Rodeo gegeben hat, ist Priscilla ganz begeistert. Sie möchte mit Lucky an einem Rodeo-Turnier teilnehmen. Trotz einiger Schwierigkeiten glaubt sie fest daran, dass sie mit Lucky alles erreichen kann. Auf ihrem Weg schließt sie einige tolle, neue Freundschaften und versteht sich auch wieder besser mit ihrem Vater. Es stellt sich heraus, dass sie im Herzen ein wahres Rodeo-Girl ist...