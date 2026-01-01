Role Play
97 Min.Ab 16
97 Min.Ab 16
Role Play
Rasante Actionkomödie mit "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco: In einer idyllischen Vorstadt führt die zweifache Mutter Emma ein Doppelleben als Auftragskillerin. Ihr Geheimnis droht aufzufliegen, als ein harmloses Rollenspiel mit ihrem Ehemann Dave in einem Hotel zur tödlichen Falle wird. Auf der Flucht vor ihren Verfolgern reist Emma nach Berlin, wo sie sich der Gefahr stellen will. Als Dave ihr folgt, beginnt ein packender Wettlauf um Leben und Tod ...
Genre:Action, Comedy
Produktion:FR, 2024
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH