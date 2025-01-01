Romance Retreat - Urlaub fürs Herz
81 Min.Ab 0
Die ehrgeizige Journalistin Dana Willingham landet nach der überraschenden Trennung von ihrem Freund in einem Yoga-Retreat für Paare auf Bali - ihr persönlicher Albtraum. Inmitten von Asanas und Atemübungen begegnet sie dem charismatischen Stefan Gonzales, einem Tech-Guru, der gerade in einen handfesten Skandal verwickelt ist. Plötzlich sieht Dana die Chance auf die Story ihres Lebens. Während sie Stefans Vertrauen gewinnt, wachsen aber auch ihre Gefühle für ihn.
Genre:Romanze
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH